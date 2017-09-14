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19:25 (мск), источник: Интерфакс

На южном участке фиолетовой ветки московского метро произошел сбой

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Перебои в движении поездов возникли на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: Агентство «Москва»

В четверг вечером на южном участке фиолетовой ветки возникли проблемы в движении составов по направлению в сторону станции «Котельники».

В частности, на станции «Пролетарская» несколько поездов пришли переполненными с интервалом около двух минут, что превышает обычный интервал для часа пик, а примерно в 18:40 интервал между поездами превысил семь минут. В результате на станциях скопилось большое количество пассажиров, которые не могут уехать из-за переполненных вагонов.

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