На южном участке фиолетовой ветки московского метро произошел сбой

В частности, на станции «Пролетарская» несколько поездов пришли переполненными с интервалом около двух минут, что превышает обычный интервал для часа пик, а примерно в 18:40 интервал между поездами превысил семь минут. В результате на станциях скопилось большое количество пассажиров, которые не могут уехать из-за переполненных вагонов.