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20:28 (мск), источник: РИА Новости

Суд санкционировал арест замглавы ФСИН России Коршунова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест замглавы ФСИН России Олега Коршунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015—2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

Таким образом, суд согласился с доводами следствия о том, что Коршунов может скрыться или воспрепятствовать предварительному расследованию, и заключил его под стражу до 13 ноября 2017 года.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Олег Волынкин
А почему они все воруют и воруют?
Инфекция?
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