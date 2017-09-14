Суд санкционировал арест замглавы ФСИН России Коршунова

Источник: РИА "Новости"

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015—2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.