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09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сбежавшего с полигона Погоново рядового нашли у друзей в Воронеже

Родственники Петра Иванова подсказали адрес его приятелей.

Петра Иванова, который сбежал с полигона Погоново, нашли у друзей в четверг, 14 сентября. Родственники рядового подсказали адрес приятелей, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель командира батальона по работе с личным составом Роман Исаков.

Петр Иванов самовольно оставил полигон Погоново в понедельник, 11 сентября. По словам Романа Исакова, «парню надоела жизнь рядового». С 18-летним срочником проведут воспитательную работу.

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