Сбежавшего с полигона Погоново рядового нашли у друзей в Воронеже
Родственники Петра Иванова подсказали адрес его приятелей.
Родственники Петра Иванова подсказали адрес его приятелей.
Петра Иванова, который сбежал с полигона Погоново, нашли у друзей в четверг, 14 сентября. Родственники рядового подсказали адрес приятелей, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель командира батальона по работе с личным составом Роман Исаков.
Петр Иванов самовольно оставил полигон Погоново в понедельник, 11 сентября. По словам Романа Исакова, «парню надоела жизнь рядового». С 18-летним срочником проведут воспитательную работу.