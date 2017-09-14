При взрыве на базе США пострадали 15 спецназовцев

​Восемь военнослужащих Сил специального назначения пострадали из-за взрыва во время тренировки в гарнизоне армии США в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина). Об этом сообщает телеканал Fox news.

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По данным местного издания Wral.com, военнослужащих доставили в армейский медицинский центр Уомак. По данным Wral.com, пострадали пятнадцать военнослужащих. Представитель базы Роб Блокхолт не смог подтвердить Reuters информацию о взрыве.

«Что конкретно произошло — [находится] под расследованием», — сказал он. «Число пострадавшим еще будет определено», — добавил Блокхолт. Пока что неизвестно состояние пострадавших и что конкретно стало причиной взрыва.