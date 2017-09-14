При взрыве на базе США пострадали 15 спецназовцев
Во время тренировки спецназа на военной базе
Во время тренировки спецназа на военной базе
Восемь военнослужащих Сил специального назначения пострадали
По данным местного издания Wral.com, военнослужащих доставили в армейский медицинский центр Уомак. По данным Wral.com, пострадали пятнадцать военнослужащих. Представитель базы Роб Блокхолт не смог подтвердить Reuters информацию о взрыве.
«Что конкретно произошло — [находится] под расследованием», — сказал он. «Число пострадавшим еще будет определено», — добавил Блокхолт. Пока что неизвестно состояние пострадавших и что конкретно стало причиной взрыва.
Инцидент произошел на следующий день после событий в Кэмп Пенделтон в Калифорнии. Тогда 15 морпехов пострадали во время возгорания
Как отмечает Foxnews, в 2017 году во время учений в США погибло больше американских военных, чем в Афганистане.