Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек

Также увеличился список пострадавших — в настоящее время их 93 человека.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.