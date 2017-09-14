Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек, семь из них — иранцы, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек, семь из них — иранцы, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.
Также увеличился список пострадавших — в настоящее время их 93 человека.
Ранее сообщалось о 52 жертвах и 91 пострадавшем.
Теракты произошли в провинции
Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).