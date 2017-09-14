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22:44 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 74 человек, семь из них — иранцы, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Источник: Reuters

Также увеличился список пострадавших — в настоящее время их 93 человека.

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Ранее сообщалось о 52 жертвах и 91 пострадавшем.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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