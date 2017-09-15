КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
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ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Об этом сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения
Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.
Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной
В свою очередь два японских авиаперевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что очередной запуск баллистической ракеты в КНДР не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.