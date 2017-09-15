Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
16Последствия урагана «Ирма»
01:36 (мск), источник: ТАСС

КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана

Жителей северо-востока страны призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах.

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Об этом сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения J-Alert.

Инфографика
Куда могут долететь ракеты КНДР
В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах.

Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.

Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

В свою очередь два японских авиаперевозчика All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что очередной запуск баллистической ракеты в КНДР не повлиял на внутренние и международные авиарейсы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноября
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
«Ъ»: Минтранс предложил новые санкции для авиадебоширов
Carlo Pazolini признали банкротом
Жертвами двойного теракта в Ираке стали 74 человека
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь