КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Об этом сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения J-Alert.

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В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах.

Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.

Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.