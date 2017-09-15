Спецоперацию провели силовики на «Земле Леопарда» в Приморье
Полиция возбудила уголовное дело в отношении браконьеров, задержанных в ходе спецоперации на «Земле леопарда», сообщает ИА «Deita. ru».
Полиция возбудила уголовное дело в отношении браконьеров, задержанных в ходе спецоперации на «Земле леопарда», сообщает ИА «Deita. ru».
Нарушители намеревались заняться охотой на солонцах — обустроенных ими площадках с солью для копытных, но были вовремя остановлены сотрудниками национального парка, угодив в собственную ловушку.
У задержанных же было изъято 2 гладкоствольных ружья и 2 охотничьих ножа. Нарушители были доставлены в районный отдел полиции, где дали признательные показания. Сам процесс задержания был зафиксирован на видео государственными инспекторами нацпарка.
«Установлено, что мужчины раскидали приманку и заняли стрелковые позиции. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как были задержаны сотрудниками службы охраны национального парка. Изъятое оружие направлено на баллистическое исследование, экспертизу холодного и металлического оружия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отметим, что два солонца сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» обнаружили за неделю до задержания, поэтому к встрече с нарушителями были готовы. В процессе поимки разделенные на две команды государственные инспекторы, поддерживая связь по рации, незаметно окружили браконьеров и предложили им сдаться. Застигнутых врасплох охотников охватила паника, которая быстро сменилась осознанием безысходности положения. Бросив ружья, они были вынуждены спуститься на землю.
Как напоминает ФГБУ «Земля Леопарда», незаконная охота, осуществляемая организованной группой, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до двух лет.