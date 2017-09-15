Спецоперацию провели силовики на «Земле Леопарда» в Приморье

Нарушители намеревались заняться охотой на солонцах — обустроенных ими площадках с солью для копытных, но были вовремя остановлены сотрудниками национального парка, угодив в собственную ловушку.

У задержанных же было изъято 2 гладкоствольных ружья и 2 охотничьих ножа. Нарушители были доставлены в районный отдел полиции, где дали признательные показания. Сам процесс задержания был зафиксирован на видео государственными инспекторами нацпарка.

«Установлено, что мужчины раскидали приманку и заняли стрелковые позиции. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как были задержаны сотрудниками службы охраны национального парка. Изъятое оружие направлено на баллистическое исследование, экспертизу холодного и металлического оружия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что два солонца сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» обнаружили за неделю до задержания, поэтому к встрече с нарушителями были готовы. В процессе поимки разделенные на две команды государственные инспекторы, поддерживая связь по рации, незаметно окружили браконьеров и предложили им сдаться. Застигнутых врасплох охотников охватила паника, которая быстро сменилась осознанием безысходности положения. Бросив ружья, они были вынуждены спуститься на землю.