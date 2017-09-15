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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Шашлычная загорелась в Кировском районе Хабаровска

Владелец кафе считает, что причиной возгорания стала сажа в дымоходе.

Источник: Губерния онлайн

В четверг на улице Орджоникидзе в Кировском районе Хабаровска загорелось кафе узбекской кухни. По словам владельца, теперь заведение придется закрыть на ремонт, сообщает портал «Губерния».

Шашлычная открылась в начале нулевых. Обычно здесь много клиентов, однако возгорание произошло после обеда, когда все посетители разошлись. На кухне в этот момент ничего не готовили.

Хозяин заведения Хаид рассказал, что шашлыки здесь жарят прямо в помещении — для этого в кафе есть специальная печь. Мясо готовят не на открытом огне, а на углях. От частого использования на стенах дымохода образовалась сажа, которая, возможно, и стала причиной пожара.

«Стена собирает комочки сажи. Видимо, эта сажа каким-то образом выбросилась наверх», — предположил Хаид.

Огонь на крыше заметили сотрудники кафе. Они пытались тушить пожар сами, но помешал сильный ветер. На место ЧП вызвали спасателей. Пока караул ехал, повара и продавцы выносили из кухни заготовки. Часть продуктов удалось спасти.

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