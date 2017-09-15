Шашлычная загорелась в Кировском районе Хабаровска
Владелец кафе считает, что причиной возгорания стала сажа в дымоходе.
Владелец кафе считает, что причиной возгорания стала сажа в дымоходе.
В четверг на улице Орджоникидзе в Кировском районе Хабаровска загорелось кафе узбекской кухни. По словам владельца, теперь заведение придется закрыть на ремонт, сообщает портал «Губерния».
Шашлычная открылась в начале нулевых. Обычно здесь много клиентов, однако возгорание произошло после обеда, когда все посетители разошлись. На кухне в этот момент ничего не готовили.
Хозяин заведения Хаид рассказал, что шашлыки здесь жарят прямо в помещении — для этого в кафе есть специальная печь. Мясо готовят не на открытом огне, а на углях. От частого использования на стенах дымохода образовалась сажа, которая, возможно, и стала причиной пожара.
«Стена собирает комочки сажи. Видимо, эта сажа
Огонь на крыше заметили сотрудники кафе. Они пытались тушить пожар сами, но помешал сильный ветер. На место ЧП вызвали спасателей. Пока караул ехал, повара и продавцы выносили из кухни заготовки. Часть продуктов удалось спасти.