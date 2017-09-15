Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14День знаний в российских школах
04:01 (мск), источник: Вести Приморье

Полиция Приморья предостерегает жителей края от действий квартирных воров

Полиция советуют приморцам соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не попасть на удочку квартирных воров. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, для сохранности личного имущества.

Квартирные кражи происходят в то время, когда хозяева находятся в отъезде, в течение нескольких часов отсутствуют дома, оставляют открытыми окна или балконные двери.

Уезжая из дома, позаботьтесь о том, чтобы все окна, форточки и балконные двери были плотно закрыты. Попросите родных, знакомых или соседей присмотреть за вашей квартирой, домом.

Не открывайте дверь незнакомцам. Если вы не можете рассмотреть лицо или документы гостя в глазок — накиньте цепочку перед тем, как отпирать дверь.

Если при исправном дверном глазке после звонка в дверь внезапно пропал обзор (глазок заклеен или закрыт), ни в коем случае нельзя открывать дверь. Полиция рекомендует хозяевам квартиры громко сообщить звонившим в дверь, что звоните в полицию, а после этого немедленно это сделать.

Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками ремонтных служб. Ознакомьтесь с удостоверением и проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую его организацию.

Если нужно впустить постороннего человека в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не смог зайти за ним следом. Не оставляйте ключ в двери или отпустите собачку замка, чтобы ваш гость не могу впустить за вашей спиной другого незнакомого человека. Настоятельно рекомендуется не выпускать из вида человека, которого впервые впустили на свою жилплощадь. Если социальные работники или слесари пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты не всегда показатель того, что перед вами действительно находится представитель вышеперечисленных служб. Если вы не знакомы с человеком, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает.

Не стоит верить тому, что говорят пришедшие к двери вашего дома незнакомцы. Порою даже крики «Пожар!» или «Помогите» могут быть приманкой злоумышленников. Если посмотрев в глазок вы не заметите признаков задымления или явно совершаемого преступления — оставайтесь дома и вызывайте помощь.

Самый надежный способ уберечь свое имущество от посягательства злоумышленников — централизованная охрана. Приём квартир, домов, коттеджей и других мест хранения личного имущества граждан под государственную охрану, оборудование их средствами тревожной сигнализации остаётся сегодня наиболее действенной мерой профилактики имущественных преступлений.

В случае, если преступление в отношении Вас и Ваших близких все же было совершено — не медлите, обращайтесь за помощью в полицию. Чем скорее Ваше заявление поступит в органы внутренних дел, тем большей будет вероятность задержания подозреваемых по «горячим следам».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
КНДР осуществила ракетный пуск в сторону Японии
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
«Ъ»: Минтранс предложил новые санкции для авиадебоширов
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь