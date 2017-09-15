Полиция Приморья предостерегает жителей края от действий квартирных воров

Квартирные кражи происходят в то время, когда хозяева находятся в отъезде, в течение нескольких часов отсутствуют дома, оставляют открытыми окна или балконные двери.

Уезжая из дома, позаботьтесь о том, чтобы все окна, форточки и балконные двери были плотно закрыты. Попросите родных, знакомых или соседей присмотреть за вашей квартирой, домом.

Не открывайте дверь незнакомцам. Если вы не можете рассмотреть лицо или документы гостя в глазок — накиньте цепочку перед тем, как отпирать дверь.

Если при исправном дверном глазке после звонка в дверь внезапно пропал обзор (глазок заклеен или закрыт), ни в коем случае нельзя открывать дверь. Полиция рекомендует хозяевам квартиры громко сообщить звонившим в дверь, что звоните в полицию, а после этого немедленно это сделать.

Без проверки не впускайте в квартиру посторонних, даже если они представляются сотрудниками ремонтных служб. Ознакомьтесь с удостоверением и проверьте полномочия сотрудника, позвонив в приславшую его организацию.

Если нужно впустить постороннего человека в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не смог зайти за ним следом. Не оставляйте ключ в двери или отпустите собачку замка, чтобы ваш гость не могу впустить за вашей спиной другого незнакомого человека. Настоятельно рекомендуется не выпускать из вида человека, которого впервые впустили на свою жилплощадь. Если социальные работники или слесари пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты не всегда показатель того, что перед вами действительно находится представитель вышеперечисленных служб. Если вы не знакомы с человеком, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает.

Не стоит верить тому, что говорят пришедшие к двери вашего дома незнакомцы. Порою даже крики «Пожар!» или «Помогите» могут быть приманкой злоумышленников. Если посмотрев в глазок вы не заметите признаков задымления или явно совершаемого преступления — оставайтесь дома и вызывайте помощь.

Самый надежный способ уберечь свое имущество от посягательства злоумышленников — централизованная охрана. Приём квартир, домов, коттеджей и других мест хранения личного имущества граждан под государственную охрану, оборудование их средствами тревожной сигнализации остаётся сегодня наиболее действенной мерой профилактики имущественных преступлений.