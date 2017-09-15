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04:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Начальник госавтонадзора Приморья частично признал свою вину

Юрия Губарева обвиняют в получении взятки от предпринимателей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Ленинский районный суд Владивостока приступил к рассмотрению уголовного дела теперь уже бывшего начальника госавтонадзора Приморья, обвиняемого в получении взятки. Юрий Губарев признал свою вину лишь частично, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

«Дело рассматривается в общем порядке. В ходе первого заседания было оглашено обвинительное заключение. Сторона защиты высказала позицию по предъявленному обвинению, а подсудимый признал свою вину частично. Так же был определен порядок исследования доказательств, в соответствии с ним допрошены два свидетеля обвинения», — уточнила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Следующее заседание суда намечено на следующую неделю.

Напомним, по версии следствия, бывший руководитель управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Губарев, действуя из корыстных побуждений, ежемесячно получал от двух индивидуальных предпринимателей денежные вознаграждения, сумма которых варьировала от 10 тысяч рублей до 65 тысяч рублей. Так, ему было передано свыше 2,5 млн рублей в качестве взятки за попустительство по службе. Взамен он обещал не применять к предпринимателям меры ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Однако, взяткодатели сами добровольно сообщили в правоохранительные органы о незаконных действиях Губарева, который все-таки приостановил их предпринимательскую деятельность. В ходе следствия на имущество фигуранта (дорогостоящий автомобиль, жилые помещения), а также денежные средства (2 тысячи долларов США и 360 тысяч рублей) наложен арест.

Юрий Губарев в настоящее время находится в СИЗО.

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