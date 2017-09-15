В новосибирском Толмачево ночью оцепили парковочную зону
Поступило сообщение о мине.
Поступило сообщение о мине.
В столице Сибири парковку аэропорта Толмачево оцепили, поступило сообщение о мине. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел вчера, 14 сентября, вечером. Возле терминала образовалось большое скопление автомобилей. Это произошло потому, что неизвестный сообщил о «минировании» территории аэропорта. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские с собаками, пожарные и медики.
Очевидцы отметили, что задержек рейсов не было. Примерно спустя полчаса оцепление сняли и работа аэропорта возобновилась в штатном режиме.