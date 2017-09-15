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05:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец накинулся с вилами на полицейского

В Спасске-Дальнем суд рассмотрит уголовное дело в отношении дебошира, который во время задержания кинулся на сотрудника правоохранительных органов с вилами, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в июле 2017 года в селе Спасское Спасского района поссорились местные жители, которые проживают в частных домах по соседству. На место конфликта вызвали полицейских. В ходе разбирательства один из конфликтующих, будучи пьяным, устроил дебош, выражаясь грубой нецензурной бранью в отношении соседей. В связи с этим сотрудники полиции приняли решение о необходимости доставить его в дежурную часть.

Оказывая неповиновение представителям власти, фигурант взял вилы и пытался ударить ими полицейского. Когда нападавший был обезоружен, его заковали в наручники. Осознавая, что перед ним находятся должностные лица, он начал публично оскорблять их, демонстрируя пренебрежительное отношение к представителям власти.

В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Екатерина Брязгунова.

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