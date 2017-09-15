Склад пиломатериалов горел на площади 2 тысячи кв. метров в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Склад пиломатериалов горел на на площади 2 тысячи кв. метров на 1799-м км автодороги «Сибирь» в Усолье-Сибирском Иркутской области накануне, 14 сентября. В настоящее время устанавливаются предварительная причина пожара, виновное лицо и ущерб. В ликвидации пожара было задействовано 25 человек. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения административное здание и склад пиломатериалов были охвачены огнем по всей площади.

— В результате административное здание повреждено на площади 400 кв. метров, также уничтожен склад готовой продукции на площади 1,6 тысячи кв. метров. Погибших и травмированных нет, — отметили в пресс-службе.