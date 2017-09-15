Склад пиломатериалов горел на площади 2 тысячи кв. метров в Иркутской области
Предварительная причина пожара устанавливается.
Предварительная причина пожара устанавливается.
Склад пиломатериалов горел на на площади 2 тысячи кв. метров на 1799-м км автодороги «Сибирь» в
На момент прибытия первого подразделения административное здание и склад пиломатериалов были охвачены огнем по всей площади.
— В результате административное здание повреждено на площади 400 кв. метров, также уничтожен склад готовой продукции на площади 1,6 тысячи кв. метров. Погибших и травмированных нет, — отметили в
В 14.20 пожар был полностью ликвидирован. В тушении возгорания было задействовано 25 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России привлекались 21 человек личного состава и семь единиц техники.