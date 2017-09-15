В Башкирии сиделка украла у пенсионера 3,7 миллиона рублей
Подозреваемая воспользовалась доверием пожилого мужчины.
Подозреваемая воспользовалась доверием пожилого мужчины.
Полицейским позвонил сотрудник банка и попросил проверить счет 84-летнего жителя Учалов, так как с его карты исчезла внушительная сумма — 3,7 миллиона рублей. Чуть позднее стражи порядка выяснили, что обманула пенсионера сиделка, которая воспользовалась доверием мужчины.
— Она стала ходить за покупками для пенсионера. Он сообщил ей
Подозреваемую заключили под домашний арест и возбудили уголовное дело по статье «Кража».