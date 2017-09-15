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07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сиделка украла у пенсионера 3,7 миллиона рублей

Подозреваемая воспользовалась доверием пожилого мужчины.

Полицейским позвонил сотрудник банка и попросил проверить счет 84-летнего жителя Учалов, так как с его карты исчезла внушительная сумма — 3,7 миллиона рублей. Чуть позднее стражи порядка выяснили, что обманула пенсионера сиделка, которая воспользовалась доверием мужчины.

— Она стала ходить за покупками для пенсионера. Он сообщил ей пин-коды своих банковских карт, и та смогла беспрепятственно снять оттуда все сбережения своего подопечного. Потерпевший заметил пропажу, только придя в банк, где хотел снять часть сбережений, — рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Подозреваемую заключили под домашний арест и возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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