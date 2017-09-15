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05:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Toyota Premio перевернулась на Университетском проспекте во Владивостоке

ДТП произошло в 9.35 утра, на месте еще работают сотрудники полиции.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

ДТП с участием Mitsubishi Pajero и Toyota Premio на острове Русском во Владивостоке закончилось для последней переворачиванием на крышу, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщили редакции в пресс-службе ГИБДД Владивостока, это произошло в 9.35 утра.

— ДТП произошло на Университетском проспекте, около поворота на Поспелово в 9.35 утра. Сейчас происходит оформление. Возможно, есть пострадавшие, точная информация появится позже, — рассказали в пресс-службе.

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