Toyota Premio перевернулась на Университетском проспекте во Владивостоке

ДТП с участием Mitsubishi Pajero и Toyota Premio на острове Русском во Владивостоке закончилось для последней переворачиванием на крышу, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщили редакции в пресс-службе ГИБДД Владивостока, это произошло в 9.35 утра.