Toyota Premio перевернулась на Университетском проспекте во Владивостоке
ДТП произошло в 9.35 утра, на месте еще работают сотрудники полиции.
ДТП произошло в 9.35 утра, на месте еще работают сотрудники полиции.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
ДТП с участием Mitsubishi Pajero и Toyota Premio на острове Русском во Владивостоке закончилось для последней переворачиванием на крышу, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщили редакции в
— ДТП произошло на Университетском проспекте, около поворота на Поспелово в 9.35 утра. Сейчас происходит оформление. Возможно, есть пострадавшие, точная информация появится позже, — рассказали в