Тохтару Тулешову переквалифицировали обвинение на более легкую статью

Источник: Newtimes.kz

«Тулешов не знал, с кем работала бухгалтер и что она делала. 20 сентября дело будет направлено эксперту для исследования представленных материалов», — пояснила Мархаба Жакупова.

Судебный процесс с участием Тохтара Тулешова и еще восьми лиц в качестве обвиняемых, начался 10 июля. Им инкриминировали несколько статей уголовного кодекса РК, в том числе дача взятки, уклонение от уплаты налогов, незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.