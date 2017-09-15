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07:54 (мск), источник: Newtimes.kz

Тохтару Тулешову переквалифицировали обвинение на более легкую статью

Тохтар Тулешов теперь обвиняется по статье 250 «Злоупотребление полномочиями» вместо 367 статьи «Взятка». Об этом сообщила адвокат осужденного олигарха Мархаба Жакупова, передает TVK.

Источник: Newtimes.kz

«Тулешов не знал, с кем работала бухгалтер и что она делала. 20 сентября дело будет направлено эксперту для исследования представленных материалов», — пояснила Мархаба Жакупова.

Судебный процесс с участием Тохтара Тулешова и еще восьми лиц в качестве обвиняемых, начался 10 июля. Им инкриминировали несколько статей уголовного кодекса РК, в том числе дача взятки, уклонение от уплаты налогов, незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Ранее бухгалтер пивзавода и еще два фигуранта уголовного дела с участием Тулешова — Лукиных С. В., Аллакулиева О. В. и Мусаев М. Б. признались в совершении экономического и коррупционного преступлений и через адвокатов ходатайствовали о переквалификации уголовной статьи.

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