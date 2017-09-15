Красноярка купила поддельный диплом и попыталась устроиться на госслужбу

В ходе проверки выяснилось, что молодая жительница Красноярска училась в аграрном университете с 2013 по 2016 годы, однако на последнем курсе ее отчислили из-за долгов. Желая получить диплом о наличии высшего образования по направлению ветеринарно-санитарной экспертизы, девушка купила его за деньги. После этого она подала пакет документов в Россельхознадзор, однако диплом вызвал у специалистов подозрения.