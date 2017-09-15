Красноярка купила поддельный диплом и попыталась устроиться на госслужбу
Документ вызвал у работодателя подозрения.
Документ вызвал у работодателя подозрения.
Прокуратура Центрального района Красноярска выявила факт предоставления поддельного диплома при поступлении на госслужбу. Информацию о фальшивом документе в надзорный орган сообщило региональное управление Россельхознадзора. Подробности дела рассказали в
В ходе проверки выяснилось, что молодая жительница Красноярска училась в аграрном университете с 2013 по 2016 годы, однако на последнем курсе ее отчислили
В университете подтвердили, что не выдавали женщине никаких документов об образовании. В связи с этим материалы проверки направлены в красноярскую полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.