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06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка купила поддельный диплом и попыталась устроиться на госслужбу

Документ вызвал у работодателя подозрения.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прокуратура Центрального района Красноярска выявила факт предоставления поддельного диплома при поступлении на госслужбу. Информацию о фальшивом документе в надзорный орган сообщило региональное управление Россельхознадзора. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что молодая жительница Красноярска училась в аграрном университете с 2013 по 2016 годы, однако на последнем курсе ее отчислили из-за долгов. Желая получить диплом о наличии высшего образования по направлению ветеринарно-санитарной экспертизы, девушка купила его за деньги. После этого она подала пакет документов в Россельхознадзор, однако диплом вызвал у специалистов подозрения.

В университете подтвердили, что не выдавали женщине никаких документов об образовании. В связи с этим материалы проверки направлены в красноярскую полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.

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