В Шарыповском районе полицейские изъяли 450 гр марихуаны
Задержанному мужчине грозит срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Задержанному мужчине грозит срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Полицейские Шарыповского района пресекли перевозку наркотиков в особо крупном размере, сообщили в
Стражи порядка обнаружили перевозку наркотиков в рамках операции «Мак». Участковый села Березовское Шарыповского района задержал 26-летнего местного жителя, у которого в багажнике автомобиля нашли пакет с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана весом 450 гр.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Закон предусматривает до 10 лет лишения свободы.