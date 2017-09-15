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06:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Шарыповском районе полицейские изъяли 450 гр марихуаны

Задержанному мужчине грозит срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Полицейские Шарыповского района пресекли перевозку наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Стражи порядка обнаружили перевозку наркотиков в рамках операции «Мак». Участковый села Березовское Шарыповского района задержал 26-летнего местного жителя, у которого в багажнике автомобиля нашли пакет с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана весом 450 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Закон предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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