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06:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Выбежавшая на трассу косуля напугала водителя в Приморье

Во Врангеле косуля выбежала под колеса легкового авто, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.

Во время загрузки произошла ошибка.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях, видно, что животное неожиданно выскочило на трассу прямо под колеса автомобиля. Разумеется, водитель не успел отреагировать и наехал на него. От удара животное откинуло в сторону, а после оно кубарем укатилось на обочину.

Автомобиль получил значительные повреждения бампера.

Косуля, по словам очевидцев, погибла.

Напомним, двумя днями ранее в Находке по дороге бегала испуганная лошадь, а на перекрестке паслась корова.

Екатерина Брязгунова.

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