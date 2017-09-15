Выбежавшая на трассу косуля напугала водителя в Приморье
Во Врангеле косуля выбежала под колеса легкового авто, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
Во Врангеле косуля выбежала под колеса легкового авто, сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на dps_control.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях, видно, что животное неожиданно выскочило на трассу прямо под колеса автомобиля. Разумеется, водитель не успел отреагировать и наехал на него. От удара животное откинуло в сторону, а после оно кубарем укатилось на обочину.
Автомобиль получил значительные повреждения бампера.
Косуля, по словам очевидцев, погибла.
Напомним, двумя днями ранее в Находке по дороге бегала испуганная лошадь, а на перекрестке паслась корова.
Екатерина Брязгунова.