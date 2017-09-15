В Красноярском крае осудили «продавца воздуха»

Житель Лесосибирска получил 3,5 года условного лишения свободы за продажу фальсифицированного кислорода. С июня 2014 по март 2016 житель Лесосибирска производил и продавал в медицинские учреждения жидкий кислород для медицинских целей.

Лекарственное средство 28-летний мужчина создавал при помощи собственной газонаполнительной станции. Произведенный кислород злоумышленник поставлял в медучреждения Енисейского района Красноярского края, за что получил больше 1 млн рублей. Отметим, фальсифицированный кислород мог быть опасен для пациентов.

Подсудимый полностью признал свою вину, в июне 2017 года за производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере суд приговорил лесосибирца к 3,5 годам лишения свободы условно.