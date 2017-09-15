В Миассе ВАЗ врезался в иномарку, а потом попал под грузовик

Около десяти утра по улице Готвальда двигался автомобиль ВАЗ, за рулем был 67-летний водитель. На изгибе дороги он выбрал не правильную скорость, и в итоге не справился с управлением, пояснили в отделе пропаганды БДД управления ГИБДД регионального Главка.