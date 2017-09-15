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07:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Миассе ВАЗ врезался в иномарку, а потом попал под грузовик

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Миассе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около десяти утра по улице Готвальда двигался автомобиль ВАЗ, за рулем был 67-летний водитель. На изгибе дороги он выбрал не правильную скорость, и в итоге не справился с управлением, пояснили в отделе пропаганды БДД управления ГИБДД регионального Главка.

Машина врезалась в припаркованный на стоянке Mitsubishi Lancer. От удара ВАЗ откинуло на дорогу, по которой ехал МАЗ. В результате столкновения грузовой и легковой машин, водитель ВАЗа погиб,. Для ликвидации последствий аварии были задействованы сотрудники МЧС.

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