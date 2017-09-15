На Левобережье Омска неизвестные порезали гаражи

В четверг, в группе «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте появился пост о ЧП в Кировском округе. На улице Степанца неизвестные режут гаражи.

Автор поста, пожелавший остаться анонимным:

— По улице Степанца режут в наглую гаражи. Какой-то бизнесмен решил, что ему все можно… Если можно опубликуйте, пожалуйста, анонимно.

Сообщение подкреплено фотографиями, на которых видно, что несколько гаражей повреждены сваркой. У одного гаража полностью срезаны с петель двери. В одном из гаражей находился автомобиль.

По комментариям под сообщением можно понять, что спор идет по поводу земли. Предположительно, гаражи размещены незаконно.

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