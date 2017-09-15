На Левобережье Омска неизвестные порезали гаражи
Сообщение, подкрепленное фотографиями, появилось в соцсети.
Сообщение, подкрепленное фотографиями, появилось в соцсети.
В четверг, в группе «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте появился пост о ЧП в Кировском округе. На улице Степанца неизвестные режут гаражи.
Автор поста, пожелавший остаться анонимным:
— По улице Степанца режут в наглую гаражи.
Сообщение подкреплено фотографиями, на которых видно, что несколько гаражей повреждены сваркой. У одного гаража полностью срезаны с петель двери. В одном из гаражей находился автомобиль.
По комментариям под сообщением можно понять, что спор идет по поводу земли. Предположительно, гаражи размещены незаконно.
Омичи высказали недовольство варварским методом решения проблемы. По их мнению, такие вопросы решаются через полицию и прокуратуру.