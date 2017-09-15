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07:18 (мск), источник: Om1.ru

На Левобережье Омска неизвестные порезали гаражи

Сообщение, подкрепленное фотографиями, появилось в соцсети.

В четверг, в группе «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте появился пост о ЧП в Кировском округе. На улице Степанца неизвестные режут гаражи.

Автор поста, пожелавший остаться анонимным:

— По улице Степанца режут в наглую гаражи. Какой-то бизнесмен решил, что ему все можно… Если можно опубликуйте, пожалуйста, анонимно.

Сообщение подкреплено фотографиями, на которых видно, что несколько гаражей повреждены сваркой. У одного гаража полностью срезаны с петель двери. В одном из гаражей находился автомобиль.

По комментариям под сообщением можно понять, что спор идет по поводу земли. Предположительно, гаражи размещены незаконно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омичи высказали недовольство варварским методом решения проблемы. По их мнению, такие вопросы решаются через полицию и прокуратуру.

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