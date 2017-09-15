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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии без вести пропала 26-летняя Светлана Лавернюк

Девушка не дает о себе знать уже 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

4 сентября в поселке Кудеевка Иглинского района Башкирии при странных обстоятельствах пропала 26-летняя Светлана Лавернюк. Вечером девушка отправилась в гости к родной бабушке. Пообщавшись с ней, поздним вечером она должна была вернуться домой. Однако уже 10 дней от нее нет вестей.

— Идти от бабушки до дома ей около четырех километров. По словам друга Светы, она ему позвонила со стационарного телефона бабушки и попросила встретить ее в определенном месте. Но там она не появилась, — рассказала «Комсомолке» родная сестра пропавшей девушки Елена.

Светлана Лавернюк в день пропажи была одета: в синюю футболку, коричневые бриджи и цветные резиновые тапочки. С собой был коричневый зонт.

Всех, кто видел или знает, где может находиться 26-летняя Светлана Лавернюк, просят позвонить по телефонам: 8−962−53−85−423 или в полицию 02, 102.

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