В Башкирии без вести пропала 26-летняя Светлана Лавернюк

Источник: Комсомольская правда

4 сентября в поселке Кудеевка Иглинского района Башкирии при странных обстоятельствах пропала 26-летняя Светлана Лавернюк. Вечером девушка отправилась в гости к родной бабушке. Пообщавшись с ней, поздним вечером она должна была вернуться домой. Однако уже 10 дней от нее нет вестей.

— Идти от бабушки до дома ей около четырех километров. По словам друга Светы, она ему позвонила со стационарного телефона бабушки и попросила встретить ее в определенном месте. Но там она не появилась, — рассказала «Комсомолке» родная сестра пропавшей девушки Елена.

Светлана Лавернюк в день пропажи была одета: в синюю футболку, коричневые бриджи и цветные резиновые тапочки. С собой был коричневый зонт.