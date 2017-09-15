Шестеро осужденных сбежали в Таразе

Источник: Sputniknews.kz

Среди сбежавших есть карманники, мошенники, хулиганы, один из них является рецидивистом. Заключенные пошли на работу, а назад не вернулись.

Руководство колонии собственными силами вело поиски в Алматинской области, уроженцами которой являются все шестеро. Однако никого из них найти не удалось.

Как выяснилось, заключенные пропали в разное время: от двух недель до года. У двух из них сроки лишения свободы походили к концу.