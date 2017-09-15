Шестеро осужденных сбежали в Таразе
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Шестеро осужденных сбежали из
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Шестеро осужденных сбежали из
Среди сбежавших есть карманники, мошенники, хулиганы, один из них является рецидивистом. Заключенные пошли на работу, а назад не вернулись.
Руководство колонии собственными силами вело поиски в Алматинской области, уроженцами которой являются все шестеро. Однако никого из них найти не удалось.
Как выяснилось, заключенные пропали в разное время: от двух недель до года. У двух из них сроки лишения свободы походили к концу.
Руководство спецучреждения утверждает, что условия содержания заключенных были хорошими: они были накормлены, работали, получали зарплату и могли ездить в город.