Иркутянка лишилась 120 тысяч рублей после сообщения в соцсети

Жертвой аферистов стала 69-летняя иркутянка. Как рассказала пенсионерка полицейским, аферисты похитили у неё около 120 тысяч рублей. Выяснилось, что в одной из соцсетей пожилой женщине пришло сообщение от приятельницы. В нем знакомая писала, что один из ведущих банков страны отмечает юбилей и в честь праздника дарит своим клиентам по две тысячи рублей. Обрадовавшаяся пенсионерка назвала онлайн-собеседнице данные банковской карты и коды для получения причитающихся денег. После у иркутянки списали все накопления.