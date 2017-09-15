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07:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянка лишилась 120 тысяч рублей после сообщения в соцсети

Мошенников ищут правоохранители.

В Иркутске пенсионерка отдала деньги аферистам после сообщения в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Жертвой аферистов стала 69-летняя иркутянка. Как рассказала пенсионерка полицейским, аферисты похитили у неё около 120 тысяч рублей. Выяснилось, что в одной из соцсетей пожилой женщине пришло сообщение от приятельницы. В нем знакомая писала, что один из ведущих банков страны отмечает юбилей и в честь праздника дарит своим клиентам по две тысячи рублей. Обрадовавшаяся пенсионерка назвала онлайн-собеседнице данные банковской карты и коды для получения причитающихся денег. После у иркутянки списали все накопления.

В настоящее время злоумышленника ищут полицейские.

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