Мужчина госпитализирован после ДТП во Владивостоке

Мужчина-пассажир автомобиля Toyota Prius был госпитализирован с травмами головы (сотрсение мозга и ушибленная рана лба) после ДТП во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей Toyota Prius и Toyota Corolla произошло в районе дома № 16 по Океанскому проспекту около 6 часов утра. За рулем двигавшейся со стороны Алеутской в сторону Уборевича машины марки Toyota Corolla находился мужчина 1968 года рождения. По предварительным данным, он не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с Toyota Prius. За рулем гибридного авто, двигавшегося по главной, находился мужчина 1985 года рождения.