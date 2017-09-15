Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске преступник вырвал электронную сигарету у вейпера, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по НСО.

20-летний студент колледжа находился на платформе Камышенская, купил электронную сигарету. Неподалёку стояла компания. Один из участников подошел к студенту и потребовал дать попробовать покурить. Получив отказ, нетрезвый парень вырвал девайс и вернулся к своим друзьям.

«Владелец девайса сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Выяснилось, что он отбывает условное наказание за совершение кражи», — заявили в полиции.