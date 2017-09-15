В Новосибирске преступник вырвал электронную сигарету у вейпера, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по НСО.
20-летний студент колледжа находился на платформе Камышенская, купил электронную сигарету. Неподалёку стояла компания. Один из участников подошел к студенту и потребовал дать попробовать покурить. Получив отказ, нетрезвый парень вырвал девайс и вернулся к своим друзьям.
«Владелец девайса сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Выяснилось, что он отбывает условное наказание за совершение кражи», — заявили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 161УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.