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07:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске преступник вырвал электронную сигарету у вейпера

Нетрезвый неоднократно судимый юноша потребовал у вейпера дать попробовать электронную сигарету. Получив отказ, он выхватил девайс, а потом стал фигурантом уголовного дела, рассказали в полиции.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске преступник вырвал электронную сигарету у вейпера, об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по НСО.

20-летний студент колледжа находился на платформе Камышенская, купил электронную сигарету. Неподалёку стояла компания. Один из участников подошел к студенту и потребовал дать попробовать покурить. Получив отказ, нетрезвый парень вырвал девайс и вернулся к своим друзьям.

«Владелец девайса сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Выяснилось, что он отбывает условное наказание за совершение кражи», — заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 161УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

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