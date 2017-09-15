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07:35 (мск), источник: Newslab.ru

Железногорец на день рождения украл ящик с пожертвованиями для детей (видео)

Молодого злоумышленника задержали по горячим следам.

В Железногорске задержали 23-летнего парня, который украл ящик для пожертвований детям с ограниченными возможностями. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

ЧП произошло ночью в магазине по улице Андреева, на глазах у продавщицы. Со слов очевидцев сотрудники Росгвардии составили ориентировку и передали ее патрулирующим экипажам вневедомственной охраны. Через некоторое время злоумышленника задержали неподалеку от места преступления. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

«Свою вину в ходе задержания он полностью признал, пояснив, что деньги ему необходимы были на день рождения. В ходе личного досмотра у задержанного изъяли около 5 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Парня доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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