Источник: Вести - Новосибирск

Три человека пострадали в ДТП маршрутки и джипа в Бердске, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Авария произошла накануне днем на улице Ленина. Водитель маршрутки врезался в джип.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Автобердск», отъехав от остановки «Спортивная» маршрутчик не пропустил на перекрёстке, двигавшийся навстречу джип. Удар внедорожника, пришедшийся в правый бок «газели» «перенаправил» направление пассажирского микроавтобуса на 90 градусов, в результате — маршрутка врезалась в дерево.

Пострадали три человека — мужчин 71 года получил ушибы и ссадины, две женщины 45 и 33 лет также получили травмы.