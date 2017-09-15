В Челябинской области нашли мертвым пропавшего рыбака
Жителя Миньяра искали несколько дней. Мужчина ушел рыбачить на реку Сим и не вернулся домой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Жителя Миньяра искали несколько дней. Мужчина ушел рыбачить на реку Сим и не вернулся домой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
К его поиску были привлечены полицейские, спасатели и волонтеры. Накануне пропавший был найден мертвым. Как сообщают некоторые СМИ, его тело обнаружил машинист поезда. По предварительным данным, мужчина утонул.