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07:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полиция раскрыла подробности ночного ЧП в Актау

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Полицейские задержали жителя Актау, у которого была обнаружена учебная граната, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Мангистауской области.

По информации полиции, 15 сентября примерно в 00:50 возле магазина в 6 микрорайоне Актау сотрудники криминальной полиции задержали 46-летнего местного жителя, у которого во время досмотра была обнаружена и изъята учебная граната.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287, часть 3 УК РК.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«Во время операции не было никаких выстрелов, и оружие не применялось. На данный момент началось досудебное расследование», — сообщили в ДВД.

Ранее очевидцы рассказали, что была драка с участие четырех человек, один из которых был убит, а другой задержан. Полиция не подтвердила эту информацию.

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