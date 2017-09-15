Полиция раскрыла подробности ночного ЧП в Актау

По информации полиции, 15 сентября примерно в 00:50 возле магазина в 6 микрорайоне Актау сотрудники криминальной полиции задержали 46-летнего местного жителя, у которого во время досмотра была обнаружена и изъята учебная граната.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287, часть 3 УК РК.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«Во время операции не было никаких выстрелов, и оружие не применялось. На данный момент началось досудебное расследование», — сообщили в ДВД.