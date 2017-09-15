Полиция раскрыла подробности ночного ЧП в Актау
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Полицейские задержали жителя Актау, у которого была обнаружена учебная граната, сообщила
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Полицейские задержали жителя Актау, у которого была обнаружена учебная граната, сообщила
По информации полиции, 15 сентября примерно в 00:50 возле магазина в 6 микрорайоне Актау сотрудники криминальной полиции задержали 46-летнего местного жителя, у которого во время досмотра была обнаружена и изъята учебная граната.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287, часть 3 УК РК.
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«Во время операции не было никаких выстрелов, и оружие не применялось. На данный момент началось досудебное расследование», — сообщили в ДВД.
Ранее очевидцы рассказали, что была драка с участие четырех человек, один из которых был убит, а другой задержан. Полиция не подтвердила эту информацию.