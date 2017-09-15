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08:41 (мск), источник: Publika.md

На Буюканах трое неизвестных с битами напали на мужчину во дворе дома и скрылись

Трое неизвестных с битами напали минувшим вечером на жителя столицы прямо во дворе его дома.

Источник: Publika.md

Инцидент произошёл на Буюканах. По словам соседей пострадавшего, злоумышленники избили мужчину и скрылись.

«Они хорошие соседи. Семья очень сплочённая у них. Очевидцы говорят, что нападавшие потом разбежались в разные стороны. Когда приехала полиция, уже никого из них не было».

Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи с многочисленными травмами. Его семья от комментариев отказалась. Ведётся следствие. Если нападавших поймают, им грозит тюрьма.

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