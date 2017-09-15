На Буюканах трое неизвестных с битами напали на мужчину во дворе дома и скрылись

Инцидент произошёл на Буюканах. По словам соседей пострадавшего, злоумышленники избили мужчину и скрылись.



«Они хорошие соседи. Семья очень сплочённая у них. Очевидцы говорят, что нападавшие потом разбежались в разные стороны. Когда приехала полиция, уже никого из них не было».



Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи с многочисленными травмами. Его семья от комментариев отказалась. Ведётся следствие. Если нападавших поймают, им грозит тюрьма.