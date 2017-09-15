Факт неуплаты налогов более чем на 18 млн рублей выявлен в Ростове

Факт уклонения от налогов на сумму более 18 млн рублей выявлен в Ростове.

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, в преступлении подозревается глава транспортной компании.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы подозреваемый уклонялся от уплаты НДС, внося ложные сведения в налоговые декларации.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).