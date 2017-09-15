В Прикамье будут судить застройщика, построившего негодные для проживания дома в Лысьве

Дома строились по муниципальному контракту с мэрией Лысьвы. В 2014 году построенное жилье передали в казну города. Но по заключениям трех строительно-технических экспертиз, качество выполненных работ во всех трех жилых домах не соответствует требованиям регламента о безопасности зданий и сооружений.

Выявленные дефекты касаются устройства оснований, фундаментов, стен цокольной части, перекрытий. Они неустранимы и носят критический характер.

Уголовное дело против подрядчика расследовалось по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, по этому же инциденту судят главу Лысьвы Виталия Шувалова, который 1 декабря 2014 года, из популистских соображений, Шувалов подписал разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенных домов в городе. Получив деньги, застройщик отказался достраивать дома. Администрации города пришлось заключать договора с другими подрядчиками и дополнительно оплачивать доделку зданий.