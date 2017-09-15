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08:26 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ищут водителя, сбившего девушку на переходе у Тарской

Предположительно он ехал на серебристом BMW X5.

Полицейские разыскивают водителя предположительно серебристого BMW X5, который сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

ДТП произошло сегодня, 15 сентбря, в 08.05 часов в районе пересечения улиц Интернациональная и Тарская.

Известно, что автомобиль ехал в направлении ул. Герцена и сбил девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

После этого водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшую осмотрели медики и отпустили.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС: 79−35−04, 79−20−10 или 02.

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