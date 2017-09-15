В Омске ищут водителя, сбившего девушку на переходе у Тарской
Предположительно он ехал на серебристом BMW X5.
Предположительно он ехал на серебристом BMW X5.
Полицейские разыскивают водителя предположительно серебристого BMW X5, который сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает
ДТП произошло сегодня, 15 сентбря, в 08.05 часов в районе пересечения улиц Интернациональная и Тарская.
Известно, что автомобиль ехал в направлении ул. Герцена и сбил девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
После этого водитель скрылся с места ДТП, а пострадавшую осмотрели медики и отпустили.
Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС: 79−35−04, 79−20−10 или 02.