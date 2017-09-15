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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе машина без водителя преодолела восемь полос на проспекте Октября

К удивлению, легковушка не протаранила ни один автомобиль.

В столице Башкирии на проспекте Октября автомобиль сбежал от своего хозяина — он скатился с парковки прямо на проезжую часть. Скорее всего, автомобилист забыл поставить машину на ручник. Видео выложили очевидцы в группу «БашДТП».

ВАЗ-2115 без хозяина преодолел целых восемь полос на проспекте и, на удивление, ни с кем не столкнулся. Водители, которые встречали его на своем пути, вовремя успевали среагировать — они тормозили, чтобы избежать столкновения, а водитель «Киа» не растерялся и включил задний ход, когда был в сантиметре от сбежавшей машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Вот повезло-то водителю! Машина потом стояла на другой стороне целая и невредимая, пройдя такой большой путь, — говорят очевидцы.

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