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08:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали пьяного пермяка

На водителя возбудили уголовное дело.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции на улице Волгоградская остановили автомобиль ВАЗ-11730, за рулем которого был пьяный водитель. Установлено что 34-летний водитель является жителем Пермской области. Отметим, что менее года назад пермяк привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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