В Омске задержали пьяного пермяка

Накануне сотрудники Госавтоинспекции на улице Волгоградская остановили автомобиль ВАЗ-11730, за рулем которого был пьяный водитель. Установлено что 34-летний водитель является жителем Пермской области. Отметим, что менее года назад пермяк привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.