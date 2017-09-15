У «Евы Рейх» из Омска появились последователи: полиция выявила малолетних кураторов «групп смерти»

В трёх регионах России сотрудники МВД выявили несовершеннолетних кураторов так называемых «групп смерти». Об этом сообщает официальный портал «Омская губерния» со ссылкой на ТАСС.

В посёлке Сокол Владимирской области 14-летний мальчик переписывался в соцсети с другими подростками в качестве координатора одной из «групп смерти». За отказ выполнять задания «куратор» угрожал «подопечным». При этом он точно описывал местоположение их домов. Отметим, что благодаря современным интерактивным картам такую информацию может получить каждый.

Схожим образом поступила и 14-летняя девочка из городка Павлово Нижегородской области. Объявив себя администратором группы, она рассылала с мобильного телефона инструкции с опасными заданиями.

В городе Тольятти Самарской области восьмиклассница зарегистрировала фейковый аккаунт на номер мобильного телефона, принадлежащий её отцу. Фотографии для анкеты она скачала из интернета. И вступила в суицидальное сообщество.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:

— Узнав от одноклассниц о закрытых группах, школьница вступила в одну из них. Затем начала вести переписку с пользователями подросткового возраста, давая задания, которые должны были привести их к трагическому финалу.

То, чем ради развлечения или самоутверждения занимались юные кураторы, квалифицируется как уголовное преступление — склонение к самоубийству. Уголовной ответственности ребята за него не понесут, поскольку не достигли минимального возраста — 16 лет. Однако без последствий их «маленькое хобби» не останется. Подростков поставили на учёт в комиссиях по делам несовершеннолетних. Полицейские ведут работу с их родителями. Не исключено, что кому-то из «админов» придётся покинуть родительский дом.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ:

— Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа.

Напомним, что в прошлом году общественность шокировали результаты расследования по делу о «группах смерти». Администраторами нескольких из них оказалась 13-летняя школьница из Омска. Она действовала в сети под псевдонимом «Ева Рейх» и под ним же печально прославилась: в интересах малолетней правонарушительницы следователи скрыли её настоящее имя. Беседы с девочкой показали, что она не осознавала серьёзности своих поступков. Позже следователи вышли на её наставника — 21-летнего Филиппа Будейкина из Подмосковья. Два месяца назад его приговорили к трём годам колонии-поселения.