Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек - СМИ
17 советов от самых старых людей планеты
В ЕС могут отстранить «Газпром» от управления трубопроводом
Ирма и "рука Кремля": существует ли климатическое оружие
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Ксения Собчак вступила в перепалку с Ургантом
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: ВКС России до конца года вооружат «Суперграчами»
СМИ: в Киеве хотят отстранить Порошенко от власти
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
12:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Ростове

Несовершеннолетнюю обнаружили у знакомых.

Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли правоохранители в Ростове.

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что 14 сентября несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась. Полицейские распространили ориентировки с приметами школьницы, опросили ее соседей и знакомых.

В результате проведенных мероприятий пропавшую нашли у знакомых.

Сообщается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Не спрашивайте про оценки». Психолог о главных ошибках родителей школьников
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь