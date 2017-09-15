Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Ростове

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что 14 сентября несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась. Полицейские распространили ориентировки с приметами школьницы, опросили ее соседей и знакомых.