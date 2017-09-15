СМИ: Силовики нашли источник сообщений о «терактах» в Хабаровске и других городах

Правоохранители выяснили, кто стоит за анонимными звонками о бомбах, заложенных в разных городах страны. Официальных комментариев силовики пока не дают, однако собеседники федеральных СМИ говорят, что звонили не из России, сообщает портал «Губерния».

Так, источник, близкий к Федеральной службе безопасности, рассказал РБК, что о розыске подозреваемых в телефонном терроризме объявят в ближайшее время. Из какой страны звонили злоумышленники, собеседник не уточнил. При этом источник РИА Новости из правоохранительных органов заявил, что звонки инициировали люди, связанные с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» и другими организациями.

«Установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами РФ», — цитирует собеседника РИА Новости.