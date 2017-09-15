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08:36 (мск), источник: Губерния онлайн

СМИ: Силовики нашли источник сообщений о «терактах» в Хабаровске и других городах

В розыск подозреваемые пока не объявлены.

Правоохранители выяснили, кто стоит за анонимными звонками о бомбах, заложенных в разных городах страны. Официальных комментариев силовики пока не дают, однако собеседники федеральных СМИ говорят, что звонили не из России, сообщает портал «Губерния».

Так, источник, близкий к Федеральной службе безопасности, рассказал РБК, что о розыске подозреваемых в телефонном терроризме объявят в ближайшее время. Из какой страны звонили злоумышленники, собеседник не уточнил. При этом источник РИА Новости из правоохранительных органов заявил, что звонки инициировали люди, связанные с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» и другими организациями.

«Установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами РФ», — цитирует собеседника РИА Новости.

Атаке телефонных террористов на этой неделе подверглись более 25 городов страны, в том числе и Хабаровск. Два дня назад неизвестные «заминировали» 14 зданий дальневосточной столицы — автовокзал, мэрию, школы, торговые и бизнес-центры. Тогда пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю заявила, что телефонные террористы пытались запугать хабаровчан, однако реальной угрозы не было. С тех пор в УФСБ не комментируют инцидент.

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СМИ: Силовики нашли источник сообщений о «терактах» в Хабаровске и других городах
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