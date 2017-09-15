Хабаровская полиция «накрыла» финансовую пирамиду

Источник: Восток Медиа

Двое хабаровчан в течение полутора лет похищали деньги у жителей дальневосточной столицы, а также Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Новосибирска и других городов. Жертвами мошенников стали почти 100 человек, в основном пенсионеры и пожилые люди, рассказали в пятницу на пресс-конференции в краевом управлении МВД России.

Злоумышленники размещали рекламу в СМИ и офисах, призывая делать вклады под большую процентную ставку — от 17 до 48% годовых, что значительно превышало действующую на тот момент среднюю банковскую. Подобная щедрость у клиентов подозрений не вызывала. Большинство из них признавались, что вкладывали последние деньги, чтобы обеспечить себе достойное существование на проценты. Людей убеждали, в частности, презентабельные помещения, в которых аферисты заключали сделки.

«Когда клиенты заходили, они видели новую технику, новую белую мебель. То есть, когда человек приходил, не знающий, как должна выглядеть финансово-хозяйственная деятельность фирмы, он наблюдал картинку: красивый стол, менеджера, компьютер. И он понимал: «Я вложу деньги, я стану богат», — рассказала следователь управления МВД по Хабаровскому краю Ксения Самынина.

Мошенники открывали юридические фирмы с неоднократно изменяемыми названиями — «Финмастер Инвест», кредитно-потребительский кооператив «Фининвест», «Фининвест». Только часть компаний имела право заниматься финансовой деятельностью в рамках определённой суммы. Однако они не могли выполнить принятые обязательства из-за отсутствия собственных оборотных средств.

Преступный заработок мужчины распределяли на собственные зарплаты, аренду помещений и обновление оргтехники. В ходе обыска правоохранители изъяли автомобиль Toyota Land Cruiser 200, приобретённый на похищенные деньги. Также аресту подверглись офисная техника и мебель на сумму 529 тысяч рублей. Общая стоимость описанного имущества составила около трёх миллионов рублей. Остаётся неизвестным, куда делись остальные «заработанные» деньги. Следователь заявила, что злоумышленникам придётся всю жизнь возвращать похищенное потерпевшим.