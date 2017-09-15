В Перми иномарка влетела под грузовик
Пострадал водитель легковушки.
Пострадал водитель легковушки.
14 сентября в Кировском районе Перми произошла авария. В 18 часов на улице Лесная автомобиль
«29-летний водитель иномарки в районе дома № 100, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом МАN», — сообщили в
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы головы. На скорой его увезли в больницу.