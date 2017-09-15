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09:13 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура добилась компенсации морального вреда девочке, пострадавшей в ДТП в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 сентября, ИА УралПолит.Ru. Виновник аварии в Нижнем Тагиле, в которой пострадала маленькая девочка, заплатит ей компенсацию в размере 90 тысяч рублей.

Вечером 30 июля прошлого года водитель «Дэу Нексии», двигавшийся по второстепенной дороге на перекрестке проспекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе, не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ-2124». В результате аварии 15-летней пассажирке был причинен средней тяжести вред здоровью, в том числе перелом руки, сообщили УралПолит.Ru в пресс-службе областной прокуратуры.

Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила признал водителя «Дэу Нексии» виновным и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как оказалось, на протяжении длительного времени после ДТП девочку мучила боли и головокружения, из-за чего она не могла ходить в школу. Прокуратура в интересах несовершеннолетнего ребенка направила исковое заявление в суд к виновнику аварии с требованием компенсации морального вреда.

Дзержинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил и взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей.

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