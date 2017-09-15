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09:20 (мск), источник: Фонтанка

«Эпидемия» заминирований не обошла Смольный и ЗакС

Неизвестные «минёры», которые накануне днём угрожали поднять на воздух более 30 объектов в Петербурге, сообщали о заложенных бомбах в зданиях правительства Северной столицы и Законодательного собрания.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, анонимы заявили об угрозе взрыва Смольного и Мариинского дворца, однако эвакуировали ли чиновников, информации нет. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти нашему изданию такие сведения не предоставили. Не уточнили и время проведения проверки во властных структурах.

По данным нашего издания, всего за вчерашний день правоохранительные органы получили 31 сообщение (это не только звонки, но и СМС) о заложенных бомбах. В список, напомним, попали три районные администрации (Центральный, Невский, Приморский районы), почти два десятка торговых центров и два жилых дома.

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