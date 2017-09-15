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09:23 (мск), источник: Volga News

Выпускник сызранской «вертолетки» предстанет перед судом за крушение вертолета Robinson-66

Выпускника Сызранского ВВАУЛ будут судить за крушение вертолета Robinson R-66 (RA-05783), произошедшее 15 сентября прошлого года у пос. Нарва в 70 км от Красноярска (Манский район).

Воздушное судно, согласно полетному заданию, должно было совершать авиапатрулирование лесных массивов. Для этого в экипаж включили летчика-наблюдателя из Лесопожарного центра.

Как указывается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), зависнув на высоте около 10 м, Robinson резко снизился. Ударившись хвостовой частью о землю, воздушное судно снова стало набирать высоту. Из-за многочисленных повреждений, полученных от столкновения, началось неуправляемое вращение вертолета. В неконтролируемом полете несущий винт срезал хвостовую балку и Robinson рухнул. Двигательный отсек вертолета загорелся. Работники посадочной площадки сбили пламя и оказали первую помощь экипажу. Командира воздушного судна и летчика-наблюдателя другим вертолетом доставили в краевую больницу. Первого выписали почти сразу, второму, получившему серьезные травмы грудной клетки, потребовалось длительное лечение и реабилитация.

Новый вертолет развалился на части. Ущерб в размере 54,56 млн руб. был нанесен его собственнику — ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». С весны 2016 г. воздушное судно находилось в лизинге у авиакомпании «Красавиа», пишет «КоммерсантЪ».

По факту падения вертолета правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших за собой причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). По результатам расследования обвинение предъявили 40-летнему командиру воздушного судна, имя которого не раскрывается. Он выпускник высшего военного авиационного училища летчиков в Сызрани, имеет налет свыше 3 тыс. часов на гражданских (Ми-8, R-66, R-44) и военных (Ми-24) вертолетах, командиром Robinson R-66 он работает с октября 2014 года. В материалах дела указывается, что авиатор «нарушил процедуру контрольного зависания вертолета в воздухе и рекомендованный профиль взлета».

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова сообщила, что командир вертолета полностью признал вину. Ознакомившись с материалами дела, он ходатайствовал о его рассмотрении в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Судебный процесс пройдет в суде Манского района.

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