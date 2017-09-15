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11:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Обвиняемому в гибели солдат под лавиной офицеру вынесли приговор в Шымкенте

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Шымкенте вынесли приговор офицеру, обвиняемому в гибели семи военнослужащих в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе Военного суда РК.

Источник: Sputniknews.kz

17 февраля группа военнослужащих горно-егерского полка войсковой части Минобороны осталась под лавиной в ущелье Коксай во время занятий по боевой подготовке. Погибли семь человек, 16 были спасены. Накануне трагедии командир части выехал в служебную командировку и все руководство было возложено на начальника штаба — майора Шойбекова. 16 февраля поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в горах, но несмотря на это группа военнослужащих отправилась на учебные занятия в ущелье Коксай.

Военным судом Шымкентского гарнизона уголовное дело было рассмотрено по обвинению Бахыта Шойбекова по статье 453 УК РК (халатное отношение к службе, то есть халатное отношение начальника к службе, причинившее существенный вред, повлекшее тяжкие последствия).

Военный суд Шымкентского гарнизона признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года, но с применением статьи 63 УК РК заменил реальный срок на условный.

Приговор не вступил в законную силу.

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