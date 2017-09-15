Обвиняемому в гибели солдат под лавиной офицеру вынесли приговор в Шымкенте
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Шымкенте вынесли приговор офицеру, обвиняемому в гибели семи военнослужащих в Жамбылской области, сообщили в
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Шымкенте вынесли приговор офицеру, обвиняемому в гибели семи военнослужащих в Жамбылской области, сообщили в
17 февраля группа военнослужащих
Военным судом Шымкентского гарнизона уголовное дело было рассмотрено по обвинению Бахыта Шойбекова по статье 453 УК РК (халатное отношение к службе, то есть халатное отношение начальника к службе, причинившее существенный вред, повлекшее тяжкие последствия).
Военный суд Шымкентского гарнизона признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года, но с применением статьи 63 УК РК заменил реальный срок на условный.
Приговор не вступил в законную силу.