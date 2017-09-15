Обвиняемому в гибели солдат под лавиной офицеру вынесли приговор в Шымкенте

17 февраля группа военнослужащих горно-егерского полка войсковой части Минобороны осталась под лавиной в ущелье Коксай во время занятий по боевой подготовке. Погибли семь человек, 16 были спасены. Накануне трагедии командир части выехал в служебную командировку и все руководство было возложено на начальника штаба — майора Шойбекова. 16 февраля поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в горах, но несмотря на это группа военнослужащих отправилась на учебные занятия в ущелье Коксай.