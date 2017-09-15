В Озёрске спасатели вскрыли квартиру с призраком

Спасатели пришли на помощь женщине, находившейся в неадекватном состоянии, сообщают в службе спасения Озерска.

14 сентября пожилая женщина сообщила, что её муж закрылся в квартире и не открывает дверь, на стук не отвечает. На место выехали спасатели.

«Вскрыв дверь, спасатели никого в квартире не обнаружили. Оказалось, что женщине привиделся покойный муж, который умер семь лет назад», — рассказывают в ведомстве.