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09:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Озёрске спасатели вскрыли квартиру с призраком

Пожилой женщине привиделся покойный муж.

Спасатели пришли на помощь женщине, находившейся в неадекватном состоянии, сообщают в службе спасения Озерска.

14 сентября пожилая женщина сообщила, что её муж закрылся в квартире и не открывает дверь, на стук не отвечает. На место выехали спасатели.

«Вскрыв дверь, спасатели никого в квартире не обнаружили. Оказалось, что женщине привиделся покойный муж, который умер семь лет назад», — рассказывают в ведомстве.

Спасатели просят не оставлять без присмотра престарелых родственников, страдающих какими-либо заболеваниями.

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