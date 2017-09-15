Легковушка в Казани сбила 28-летнего мотоциклиста
ДТП произошло напротив дома № 106а по улице Юлиуса Фучика.
ДТП произошло напротив дома № 106а по улице Юлиуса Фучика.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани легковой автомобиль сбил мотоциклиста, сообщает
Накануне вечером 20-летний водитель авто «ВАЗ-2109» напротив дома № 106а по Фучика не уступил дорогу при повороте и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял 28-летний мужчина.
В результате ДТП мотоциклист получил перелом плечевой кости, множественные ссадины и был госпитализирован.