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09:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Легковушка в Казани сбила 28-летнего мотоциклиста

ДТП произошло напротив дома № 106а по улице Юлиуса Фучика.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). В Казани легковой автомобиль сбил мотоциклиста, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне вечером 20-летний водитель авто «ВАЗ-2109» напротив дома № 106а по Фучика не уступил дорогу при повороте и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял 28-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил перелом плечевой кости, множественные ссадины и был госпитализирован.

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