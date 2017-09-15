Самарец поругался на улице с парнем и пырнул его отверткой
В Самаре полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в нанесении тяжких травм 25-летнему молодому человеку, сообщает
В Самаре полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в нанесении тяжких травм 25-летнему молодому человеку, сообщает
Инцидент произошел около одного из домов на улице Мориса Тореза. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 45-летний самарец ударил своего молодого оппонента отверткой. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали.
По данным правоохранителей, мужчина является работником одной из самарских организаций и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.