Самарец поругался на улице с парнем и пырнул его отверткой

Инцидент произошел около одного из домов на улице Мориса Тореза. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 45-летний самарец ударил своего молодого оппонента отверткой. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавшего задержали.