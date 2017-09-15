Семейным дебоширам Казахстана дадут больше времени, чтобы «остыть»
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Казахстане предлагается увеличить срок административного ареста с трех до 24 часов для того, чтобы семейные дебоширы могли успокоиться.
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. В Казахстане предлагается увеличить срок административного ареста с трех до 24 часов для того, чтобы семейные дебоширы могли успокоиться.
В пятницу в мажилисе состоялась презентация проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Депутат мажилиса Амангелди Дауренбаев поинтересовался, почему в поправках предлагается увеличить административный арест с трех до 24 часов.
Как пояснил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, основанием для предлагаемых поправок послужило то, что в основном административный арест применяется в отношении семейных дебоширов. Поправки помогут в соблюдении прав их домочадцев.
«Мы выставляли их в органы внутренних дел, три часа он там находился, составляли административный протокол, налагали штраф и его отпускали. Через три часа он не отрезвлялся, приходил домой и наступали более тяжкие последствия, потому что супруга написала на него заявление. Страдают дети, семья и соседи. Естественно, за три часа нахождения в органах внутренних дел ни один семейный дебошир в нормальном состоянии не приходит, наоборот, он озлобляется», — сказал Тургумбаев.
В этой связи предлагается увеличить арест до 24 часов для того, чтобы дебошир мог успокоиться.
В свою очередь депутат мажилиса Меруерт Казбекова предложила ввести административный арест до 48 часов.
«Раньше вообще было 48 часов, почему вы остановились на цифре в 24 часа? Вы считаете, что этого достаточно? Многолетний отработанный механизм 48 часов — это тот реальный срок, который позволит решить этот вопрос. На рабочей группе надо решить этот вопрос», — выразила мнение депутат.